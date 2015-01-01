Купить домашний текстиль в Омске
Изделия из текстиля являются неотъемлемой частью комфорта домашнего очага. Одежда и постельные принадлежности, изготовленные из этого материала, отличаются мягкостью, они создают умиротворенную атмосферу. Домашний текстиль позволяет человеку изменить интерьер помещения, сделать его более уютным. Если речь идет о гостинице, то изделия подчеркивают высокий статус объекта, они свидетельствуют о том, что хозяева объекта стремятся обеспечить постояльцев максимальным комфортом.
Сфера применения текстиля для дома
Само определение изделия предполагает использование в домашних условиях. Однако текстиль активно эксплуатируют и в коммерческих структурах. Дело в том, что они дают возможность быстро менять обстановку и имидж объекта без затрачивания особых сил. Нет необходимости делать дорогостоящий ремонт. Поэтому текстиль активно применяется в гостиницах, детских учреждениях, парикмахерских, салонах красоты, больницах, различных СПА-комплексах. Кроме того, продукция используется в качестве отличного корпоративного подарка. Комплект постельного белья, изготовленный из текстиля, по-прежнему пользуется широким спросом.
Разновидности текстильных изделий
Бязь.
Представляют собой прочную хлопковую ткань. Домашний текстиль обладает высокими гигиеническими и эксплуатационными характеристиками. Особенно следует отметить отличную воздухопроницаемость. Методика изготовления схожа со способом производства сатина: применяется техника полотняного переплетения нитей. При этом в структуре бязи можно увидеть утолщения и крестообразное плетение. Если сравнивать материал с сатином, то налицо более жесткая и прочная поверхность. Бязь также выдерживает большое количество стирок без потери первоначальных свойств.
Поплин.
Материал является одной из разновидностей бязи. Но его отличает приятная на ощупь гладкая и шелковистая поверхность. Ткань производится посредством диагонального переплетения нитей. Из преимуществ стоит отметить износоустойчивость и воздухопроницаемость. Поплин хорошо впитывает влагу, поэтому одежду, изготовленную из этой ткани, удобно носить в летнее время, она не прилипает к телу.
Сатин.
Материал производится из тонких волокон посредством переплетения нитей. Вследствие такой необычной методики поверхность изделия получается оригинальной. Изюминкой ткани является наличие на лицевой стороне мягкого и привлекательного блеска. Сама поверхность на ощупь очень нежная и гладкая. Сатин имеет ряд преимуществ, в числе которых стойкость к внешним воздействиям, прочность и гипоаллергенность. Поэтому изделие относится к категории экологически чистых материалов. Постельное белье из сатина можно многократно стирать, не боясь за потерю первоначального вида и эксплуатационных характеристик.
Перкаль.
Главным достоинством материала является повышенная прочность. Перкаль изготавливается из некрученых нитей. Благодаря высокой прочности материал даже используют для производства парашютов и парусов. Для изготовления постельного белья используется специальный шлифованный перкаль. В процессе производства материал проходит тщательную обработку. Текстиль для дома приобретает необходимую мягкость и гладкость для обеспечения комфорта пользователю.
Жаккард.
Одна из наиболее дорогих тканей. Жаккард относится к категории элитной продукции. От многих других материалов он отличается шелковистой фактурой, а также наличием рельефного тканого рисунка. Материал изготавливается посредством технологии плетения разнообразных типов нитей. При этом специалист пользуется технологичным жаккардовым станком.
Как правильно выбрать текстиль для дома в Омске?
Домашний текстиль имеет много разновидностей. И зачастую пользователям сложно выбрать подходящую продукцию. При покупке стоит опираться на пять первостепенных параметров:
- Внешний вид. Дизайн имеет определяющее значение. Важно, чтобы оформление текстильного изделия переплеталось с общей концепцией интерьера комнаты. Поэтому обращайте на внешний вид продукции особое внимание.
- Удобство. Домашний текстиль должен быть в первую очередь комфортным. Если речь идет об одежде, то она должна носиться легко.
- Износостойкость. Это один из ключевых параметров при выборе. Качественный текстиль противостоит внешним факторам, его можно систематически стирать, выбирая на машинке соответствующий режим.
- Гипоаллергенность. Текстиль – безопасный материал, который используется в числе прочего и в медицинских учреждениях. Он не вызывает аллергии, при контакте с кожей не возникает красноты, зуда и других неприятных симптомов.
- Воздухопроницаемость. Качественный текстиль позволяет коже «дышать». Это не только обеспечивает комфорт при ношении одежды. Достаточная воздухопроницаемость является гарантом здоровья. Если Вы носите одежду в летнее время, то исключено появление пота, изделие не прилипает к коже.
Где купить домашний текстиль в Омске?
Текстиль для дома реализуют различные оптовые и розничные магазины. Но далеко не вся продукция устраивает потребителя. Где-то хромает качество изделия, где-то предлагают товары по слишком высокой цене. Любому покупателю хочется приобрести хорошую продукцию, при этом недорого. Как быть?
Вот рекомендации, как правильно выбрать продавца:
- Обращайтесь напрямую к производителю. Либо покупайте в магазине, который предлагает продукцию, купленную непосредственно у фирмы-изготовителя. Такие продавцы тесно контактируют с производителем и предлагают услугу индивидуального заказа товаров.
- Ознакомьтесь внимательно с ассортиментом. Крупные и престижные магазины предлагают изделия из текстиля на любой вкус. В ассортименте огромный выбор постельных и банных принадлежностей, одежды, штор и другой актуальной для современного дома продукции.
- Обратите внимание на скидки и акции. Крупные магазины всегда балуют своих клиентов выгодными предложениями. На определенный сегмент товаров предоставляются сидки. Время от времени торговые точки проводят интересные и манящие акции. Качественный текстиль можно приобрести со скидкой до 50-70 процентов.
- Приобретайте продукцию в Интернете. Многие производители текстиля реализуют товары посредством глобальной сети. Это удобно и выгодно. Покупатели могут совершить заказ, не выходя из дома. Чтобы правильно выбрать продукцию из текстиля, достаточно детально ознакомиться с техническими характеристиками изделия. На сайте крупного продавца всегда указывается, из чего произведен товар, какие у него габариты, какие особенности или преимущества. Конечно, описание сопровождается фотографией в хорошем разрешении.
Желаете приобрести качественный и недорогой текстиль для дома? Обращайтесь в нашу Компанию «АБВ Текстиль»! Мы реализуем продукцию от производителя, радуя клиентов широким ассортиментом. При этом каталог товаров систематически пополняется новыми изделиями из текстиля. Покупателям доступна и консультативная помощь. Сотрудники магазина помогут подобрать товар, проинформируют о преимуществах и особенностях продукции, а также расскажут, как быстро и выгодно оформить покупку.